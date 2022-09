Soepelere regels voor Waalse landbouw wegens droogte en oorlog in Oekraïne

De Waalse regering verleent de landbouwsector een aantal afwijkingen als gevolg van de droogte en de oorlog in Oekraïne. Dat kondigen de Waalse ministers van Landbouw en Milieu, Willy Borsus en Céline Tellier aan.

Zo worden landbouwers in 2023 vrijgesteld van de verplichting om een ander gewas in te planten of onder bepaalde voorwaarden de akkers braak te laten liggen. Daarnaast heeft de droogte ook gevolgen voor weilanden, gewassen en bepaalde landbouwproducten, aangezien er momenteel niet gezaaid kan worden vanwege de weersomstandigheden.

Daarom heeft het gewest beslist dat in gebieden van ecologisch belang het maaien van vegetatie is toegestaan vóór het einde van de onderhoudsperiode, als de vegetatiebedekking voldoende ontwikkeld is en effectief blijft na het maaien. Daarnaast worden wegens de droogte ook uitzonderingen toegestaan voor de verplichting om tussengewassen met nitraatvangers aan te planten.

De toestand zal op wekelijke basis gemonitord worden met wetenschappers en de landbouworganisaties om na te gaan of de maatregelen nog effectiënt zijn, aldus nog de ministers Borsus (MR) en Tellier (Ecolo).