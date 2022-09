Fan van Essentiel Antwerp? Ontdek de tweedehandsshop van het merk: RE-SSENTIEL

Essentiel Antwerp is al sinds jaar en dag een begrip in het Belgische modelandschap. De kleurrijke ontwerpen van oprichtster Inge Onsea weten heel wat klanten te bekoren en zijn ook in het buitenland geliefd. Greep je in het verleden naast een stuk dat je écht wou hebben of wil je liever iets minder uitgeven? Dan kan je vanaf nu terecht op RE-SSENTIEL, de tweedehandsshop van het merk.