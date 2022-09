Jan Vertonghen officieel verwelkomd door Anderlecht: “Met mijn ervaring kan ik deze groep iets bijbrengen”

Anderlecht heeft Belgisch recordinternational Jan Vertonghen (35) voorgesteld als nieuwe aanwinst. De Rode Duivel zat op een zijspoor bij Benfica en arriveerde gisteren in Brussel om een tweejarig contract te ondertekenen bij Anderlecht. Aangezien in België de transfermarkt nog tot 6 september open is, was er geen haast bij, maar de transfer is nu definitief afgerond. Anderlecht heette Vertonghen met een communiqué en een filmpje welkom.