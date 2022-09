Max Verstappen moet voor eigen volk al na 10 minuten uitstappen, Mercedes bovenaan na eerste training

Max Verstappen is niet goed begonnen aan zijn thuisrace in Zandvoort. Na tien minuten in de eerste training viel zijn Red Bull stil, vermoedelijk door een probleem met de versnellingsbak. De sessie zat erop.

Donderdag nog vertelde Max Verstappen (24) hoe zijn bolide vorig weekend in Spa van bij het eerste rondje op rails reed. Dat zette toen de toon voor een grand prix waarin hij tot het einde bleef domineren. Maar in Zandvoort, zijn andere thuisrace, begon het weekend met een negatieve noot. In zijn zevende ronde - toen hij met 1:14.714 de snelste tijd achter zijn naam had - viel de Maaseikenaar stil. “Ik denk dat het de versnellingsbak is”, zei hij over de radio. Aan die bak was voor de sessie nog gesleuteld, met goedkeuring van de FIA.

Er zat niets anders op dan uitstappen en te voet terug te keren naar de pitlane. De sessie was daarmee voorbij voor hem.

© REUTERS

De gestrande bolide zorgde voor een rode vlag en dus een onderbreking van de sessie. Mick Schumacher reed ondanks die rode vlag de baan op en mag zich aan een straf verwachten.

Ook teammaat Sergio Perez had vroeg in de sessie een heet standje toen hij van de baan ging. Hij kon nog net de muur vermijden en legde 29 rondjes af, met een zevende tijd als gevolg. Geen al te best begin voor Red Bull.

De snelste tijd kwam op naam van George Russell (Mercedes, 1:12.455) voor zijn teammaat Lewis Hamilton.

In de namiddag volgt een tweede trainingsuurtje, zaterdagvoormiddag een derde. Geen drama dus, maar de verloren tijd is nooit goed nieuws voor verstappen. (mc)