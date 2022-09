Buitenlandse Zaken raadt reizen naar Irak af: “Zeer volatiele veiligheidssituatie”

In het bijzonder in de Iraakse hoofdstad Bagdad, maar ook in andere steden in Midden- en Zuid-Irak bestaat “een groot risico dat samenkomsten en betogingen ontaarden in gewelddadige botsingen tussen demonstranten, veiligheidstroepen en niet-statelijke gewapende groeperingen”. Dat heeft te maken met de politieke crisis die het land in haar greep houdt. Nadat de invloedrijke sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr maandag aankondigde dat hij de politiek zou verlaten, barste het geweld los in Bagdad.

“Als u zich in Irak bevindt, respecteer dan de veiligheidsinstructies van de federale en regionale overheden, vermijd demonstraties en bijeenkomsten, blijf uit de buurt van officiële gebouwen en blijf op de hoogte via de lokale media”, raadt de FOD Buitenlandse Zaken aan.

Belgen in Irak dienen de Belgische ambassade in Amman op de hoogte te brengen van hun aanwezigheid in het land en zich registreren op de website van Travellers Online.