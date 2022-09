Man uit Leopoldsburg pikt minderjarige op aan bushokje en verkracht haar: vijf jaar cel

Tijdens zijn proces ontkende de dertiger de feiten die zich op 13 augustus vorig jaar in Leopoldsburg afspeelden. Hij hing tevergeefs een romantisch verhaal op over seks met onderlinge toestemming. “Absoluut niets wijst erop dat het meisje geslachtsverkeer wou hebben met een man die meer dan 22 jaar ouder is”, aldus het vonnis. De dader had het meisje opgepikt nadat ze tijdens een dagje shoppen met haar moeder in Hasselt ruzie had gemaakt. Daarop besloot ze naar een vriend in Leopoldsburg te gaan. Toen die niet thuis was, plande ze om terug naar huis te keren en nam plaats in een bushokje langs de Kamperbaan in Leopoldsburg. De Kampenaar stopte er met zijn wagen en bood haar een lift naar huis in Noord-Limburg aan. Zo ver kwam het niet. Hij nam haar mee naar zijn appartement en vergreep zich aan het meisje. Hij nam haar bij de keel, want de wurgsporen waren tijdens het onderzoek nog zichtbaar. Ook bood de dader haar een glas fruitsap aan waarin alcohol en ghb zat. Het meisje zei er een kleine slok van te hebben gedronken.

Hysterisch

Toen de man even niet oplette, wist het slachtoffer te vluchten naar nabijgelegen café. De dader gaf het niet op en sprong uit een raam, het meisje achterna. In het café kwam het tot een confrontatie en reageerde het slachtoffer hysterisch en liet de tranen de vrije loop. De Kampenaar wilde haar terug meenemen, maar dat kon de opgetrommelde politie voorkomen. “Hij heeft mijn gelukkig leven afgenomen”, citeerde haar advocate uit een door het meisje geschreven brief. Sinds de feiten in augustus vorig jaar verblijft de dader in de cel. De rechter legde hem vijf jaar cel op en ontzette de man uit de rechten voor vijf jaar. De proceskosten van bijna 3.500 euro zijn voor zijn rekening. Aan de burgerlijke partijen is hij 9.500 euro verschuldigd. De rechtbank verleent nog een voorbehoud voor toekomstige kosten op vlak van psychologische of psychiatrische begeleiding.