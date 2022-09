Greenpeace gooit rotsblokken in Kanaal om “destructieve” industriële visserij tegen te gaan

Om het vissen met bodemtrawls, de enorme netten die over de zeebodem schrapen, onmogelijk te maken, heeft Greenpeace 18 enorme rotsblokken in het Engelse Kanaal gegooid. Bedoeling is de “destructieve” industriële visserij in een beschermd gebied in het zuidwesten van Engeland te voorkomen, aldus de milieuorganisatie.

Kalkstenen rotsen met een gewicht tussen 500 en 1.400 kilo werden donderdag gedropt in de South West Deeps (East) Conservation Zone, een beschermd zeegebied voor het zuidwestpunt van Engeland. “We creëerden deze rotsachtige onderwaterbarrière om de oceanen te beschermen als een laatste redmiddel. We zouden veel liever zien dat de regering haar werk doet,” zei Will McCallum, hoofd van Greenpeace UK.

McCallum noemt het toestaan van visserij met bodemtrawls in beschermde gebieden schandalig. “Het vernietigt grote delen van het mariene ecosysteem en maakt ons zogenaamde beschermingsbeleid belachelijk”, zei hij.

Volgens de milieugroepering is de South West Deeps “een van de zwaarst beviste beschermde mariene gebieden in het VK”. Ze roept de regering en de komende premier op “industriële visserij in alle beschermde mariene gebieden van het Verenigd Koninkrijk te verbieden door de visvergunningen te wijzigen. Dit is de enige manier om ons zeeleven te beschermen, de klimaatverandering aan te pakken en onze lokale vissers te steunen.”

De organisatie haalt cijfers aan van de Global Fishing Watch, die stelt dat 110 vaartuigen – waarvan meer dan de helft uit Frankrijk – in 18 maanden bijna 19.000 uur in het gebied hebben gevist. Daarvan hebben de bodemtrawlers 3.376 uur in het beschermde gebied doorgebracht.