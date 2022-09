Kasjmieren hemdje uit de nieuwe collectie van Brad Pitt? Zoveel tel je ervoor neer

Voor het grote publiek zal Brad Pitt altijd Hollywoodacteur blijven. Films als Once upon a time in Hollywood, Meet Joe Black of Legends of the fall zijn nu eenmaal in ons algemene geheugen gegrift. En ook dezer dagen maakt de acteur volop reclame voor zijn nieuwste prent, Bullet train. Toch is de Amerikaan niet alleen met acteerwerk bezig. Zijn liefde voor mode kwam deze zomer al meermaals ter sprake en zijn eigen kledingmerk God’s True Cashmere maakt furore.