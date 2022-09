Belgische juniores pakken in K4 de eerste WK-medaille ooit

Bondscoach Carlos Prendes, technische directeur Maarten De Wilde en de voltallige nationale coachstaf gaan op het internationale kajakplatform met hun kajakkers onverminderd op hun elan door. Na de WK en EK medailles, die Lize Broekx, Artuur en Hermien Peters in augustus bij elkaar peddelden, en de verrassende stuntzege van de Olympische slalomspecialist Gabriël De Coster nemen de Belgische juniores op hun WK de fakkel over. Louis Van Geel, Stanislas Bastiaens, Lars Billiet en Raphaël Akerele stootten de voorbije dagen in hun K4 500m niet alleen knap door tot de A-finale, in die medaillerace veroverden ze ook nog de bronzen plak, meteen de eerste Belgische WK-medaille in een K4 ooit!

Bondscoach Carlos Prendes gaf na het seniores EK al aan dat het vormen van een brede kwalitatieve nationale kajakkern zich ook al tot in de junioresrangen door zette. “Tegen alle Belgische tradities in komen op het WK in Szeged vier talentrijke juniores samen in een K4 het water op. Het zou me geenszins verbazen dat ze daar een goed figuur zullen slaan,” voorspelde de bondscoach. Het viertal deed dus veel meer dan een goed figuur slaan. Van in hun eerste race zette ze al de toon met een tweede plaats, een rechtstreekse kwalificatie voor de halve finale en een derde beste tijd op negentien teams. In de race om een finaleticket finishten de jonge Belgen alweer tweede, ruimschoots voldoende om dat fel begeerde finaleticket op zak te steken. In de strijd om de medailles ging het Vlaamse viertal voluit zijn kans. Lars Billiet (KSK Sobeka Zwevegem), Stanislas Billiet (Geel KV), Louis Vangeel (Geel KV) en Raphael Akerele (KSK Sobeka Zwevegem) kwamen na 250m als derde door en gaven ondanks het felle aandringen van de Spanjaarden en de Polen het brons niet meer uit handen. Het goud was voor een ongenaakbaar Hongaars team. Het Duitse viertal bleek met 72/100 van één seconde net iets sneller dan onze landgenoten.

Met deze prestatie bewezen onze vier juniores wel dat zoals de bondscoach het eerder al aan gaf de Belgische kajakwereld nog een veelbelovende toekomst wacht.

De resultaten:

Juniores Jongens.

K4 500m:

1. Hongarije 1:22.42

2. Duitsland 1:23.72

3. BELGIË (BILLIET, BASTIAENS, VANGEEL, AKERELE) 1:24.44

4. Spanje 1:24.56

5. Polen 1:24.83

6. Slovakije 1:25.04

7. Oekraïne 1:26.40

8. Litouwen 1:28.03

9. Frankrijk 1:30.03