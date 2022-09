Pelt

Op 31 augustus 1957 stapten Thieu Baeten (89) en Madeleine Janssen (84) in het huwelijksbootje. Thieu werkte jarenlang bij DAF, Madeleine werkte in het ziekenhuis. Het briljanten paar heeft twee kinderen, vier kleinkinderen, twee achterkleinkinderen en het derde achterkleinkind is op komst.