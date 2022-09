Remco Evenepoel kan in deze Vuelta zelfs Eddy Merckx overtreffen

Remco Evenepoel haalde donderdag bovenop Las Peñas Blancas zijn zevende rode trui op rij op. Daarmee staat hij zesde in de ranking van landgenoten die de meeste leiderstruien verzamelden in de Vuelta. Op de col boven Estepona kwam hij op gelijke hoogte met Ferdinand Bracke die hij vrijdagmiddag in Montilla al voorbij kan.

Deze lijst wordt aangevoerd door de overleden Waaslander Gustaaf Deloor die er 32 totaliseerde en ook de eerste twee edities won. Zondag kan Evenepoel wel Ferdi Van Den Haute bijbenen die er in 1978 tien verzamelde. Staat hij het rood tot Madrid niet meer af, dan komt hij op zestien stuks uit en wipt hij over Eddy Merckx die als vierde in de eeuwige stand er elf verzamelde.

Voor een goede orde: de Kannibaal reed slechts één Vuelta. In 1973 begon hij met proloogwinst en twee dagen de leiderstrui, om die dan af te staan en voorgoed terug te nemen in de elfde rit. Eddy Merckx won in die Ronde van Spanje wel zes (!) etappes.

* De ranking van Belgen in de leiderstrui van de Vuelta:

1. Gustaaf Deloor (32 stuks)

2. Freddy Maertens (20 stuks)

3. Rik Van Looy (13 stuks)

4. Eddy Merckx (11 stuks)

5. Ferdi Van Den Haute (10 stuks)

6. Remco Evenepoel en Ferdinand Bracke (7 stuks )

8. Armand Desmet en Claude Criquielion (6 stuks)

10. André Messelis en Philippe Gilbert (5 stuks)