Sinners Day’ Winter geannuleerd: veel te weinig tickets verkocht

De wintereditie van new wave en punkfestival Sinner’s Day in Diest is geannuleerd wegens zwaar tegenvallende verkoopcijfers. Dat heeft de organisatie net bekendgemaakt.

“2022 zal de geschiedenis ingaan als het meest vreemde jaar in de Belgische festivalscene. Met een recordaantal nieuwe festivals en spin-offs van bestaande festivals. 2022 zal ook het jaar blijken dat verkoopcijfers niet langer meer te voorspellen zijn. En dat de langverwachte knaldrang niet veel meer is dan een fragmentje van onze verbeelding”, luidt het op een bericht op hun Facebookpagina. “Om ons bedrijf gezond te houden en om te verzekeren dat we in de toekomst nog goed georganiseerde festivals kunnen organiseren, hebben we de besloten Sinner’s Day Winter 2022 te annuleren en het festival uit te stellen tot volgend jaar. Aan de basis van de beslissing ligt het gebrek aan interesse voor de line-up. Ondanks onze marketingpogingen om het festival in binnen- en buitenland aan de man te brengen, is de interesse voor tickets totaal niet wat we hadden voorspeld. Het is zelfs ver verwijderd van ons worstcasescenario.”

“De weinige tickets die we hebben verkocht blijven geldig voor de volgende editie. Je kan ook kiezen voor een terugbetaling. Stuur dan een mail naar support@w-productions.be met de volgende gegevens: nummer van het ticket, het e-mailadres waarmee je de tickets hebt geboekt en je rekeningnummer.”

Sinner’s Day Winter had normaal gezien plaats moeten vinden in de Citadel in Diest van 29 tot en met 31 oktober en had acts op de affiche staan as Jesus & Mary Chain, The Exploited, Ministry, Echo & The Bunnymen en Front 242.

sinnersday.com