OPROEP. Heb jij net als Pieter Timmers en Elle De Leeuw spijt van de naam van je kind?

“Enkele weken na de geboorte lazen we in een boekje ‘Bobbi’. We keken mekaar aan en zeiden: “Verdorie, waarom hebben we dat niet eerder bedacht? Onze Stella is echt een Bobbi””. Toch besloot het koppel om de naam ‘Stella’ te behouden, omdat ze een naamswijziging te ‘Hollywoodiaans’ vinden. “Maar tot op het heden hebben we er wel nog altijd spijt van, want look at her, het is echt een Bobbi”, besluit De Leeuw.

LT