Slakkenslijm voor je huid in opmars: deze crèmes, serums en maskers kan je kopen met het goedje

Slakkenslijm is hot. Zo klinkt het misschien niet, maar celebs als Emily Ratajkowski zijn fan en de productie zit meer dan ooit in de lift. We interviewden eerder al experts over de in en outs van het onderwerp om wat meer duidelijkheid te scheppen. Vandaag duiken we echter in de praktijk: waar koop je bij ons welke middeltjes met slakkenslijm?