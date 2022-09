Frank Driesen van Limburgse Ford-garages overleden na fietsongeval in Dilsen-Stokkem

Frank Driesen, afgevaardigd bestuurder van Ford-garages Driesen in Genk en Bree, is donderdag bij een zwaar verkeersongeval om het leven gekomen. Hij werd in Dilsen-Stokkem met de fiets gegrepen door een terreinwagen. Vandaag zou hij zijn 54ste verjaardag vieren.

Het ongeval gebeurde donderdag op de Driepaal in Dilsen-Stokkem. Frank Driesen kwam rond 18 uur vanuit het fietspad op de oude spoorwegbedding de straat opgereden toen een terreinwagen passeerde. Er volgde een zware aanrijding. De fiets brak in twee en Driesen raakte de motorkap en voorruit, waarna hij tegen de grond smakte. Het slachtoffer liep daarbij een zware hoofdwonde op. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar Driesen overleed op de plaats van de aanrijding.

© mmd

De lokale politie Maasland deed de eerste vaststellingen en lichtte het parket van Limburg in. Een verkeersdeskundige werd gevorderd om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De weg naar de Driepaal bleef urenlang in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.

Bevlogen

Frank Driesen is gekend als een bevlogen ondernemer met een goede neus voor opportuniteiten. Zo vestigde hij in 2000 zijn Ford-concessie vlak tegenover de voormalige Ford-fabriek, van waar hij de talrijke klanten onder het Ford-personeel kon servicen. Bij de sluiting van het productiebedrijf verlegde Driesen de focus naar voertuigen voor de bedrijvenmarkt en krikte hij het imago op door meer exclusieve modellen als Mustang en Vignale in de kijker te plaatsen.

De Managing Director van FordStore Driesen was exact 5 jaar geleden al eens betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Toen hing zijn leven aan een zijden draadje nadat hij met zijn Ford Mustang tegen een huis was beland op de Rijksweg in Elen. Als bij wonder overleefde hij toen die klap.

Frank Driesen laat een echtgenote en twee dochters na.

Het fietspad op de oude spoorwegbedding. — © mmd