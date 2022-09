60 jaar getrouwd: Margaretha en Joseph in Maasmechelen

Maasmechelen

Joseph ‘Jef’ Heymans (85) en Margaretha ‘Margriet’ Smeets (81) stapten 60 jaar geleden, op 22 augustus 1962, in het huwelijksbootje. Het diamanten paar heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. Jef werkte in de ondergrond van de Eisdense koolmijn. Later werkte hij ook nog bij DSM in Geleen, Siemens in Lanklaar en opnieuw bovengronds bij de Eisdense koolmijn. Margriet werkte bij de Sphinx in Maastricht. Ondertussen verblijven ze in een serviceflat in de Maasmeander, waar ze graag deelnemen aan de groepsactiviteiten.