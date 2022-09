50 jaar getrouwd: Bart en Godelieve in Lommel

Lommel

Bart Raymackers (71) en Godelieve Segers (69) beloofden elkaar 50 jaar geleden eeuwige trouw. Het gouden paar heeft één zoon en twee kleinkinderen. Bart werkte bij Philips als medewerker bij de technische bedrijven. Godelieve was Emgo-bediende op de afdeling expeditie. Bart was ook 30 jaar lang vrijwillige brandweerman bij de brandweer van Lommel. Godelieve houdt zich in haar vrije tijd bezig met winkelen met de kleindochters en kleedjes maken.