Eerste schooldag WonderWijzer: meteen klasfoto’s, mét ouders erbij

“Uiteraard wilden we voor 1 september iets bijzonders doen”, zegt Carmen Dalli, directeur van Leefschool De WonderWijzer in Nieuwerkerken. “Zo’n eerste schooldag blijft toch een bijzonder moment, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Daarom hebben we meteen voor een blijvende herinnering gezorgd. We hadden Laetitia Photography uitgenodigd. Deze professionele fotografe maakte hele mooie beelden van kinderen, mama’s en papa’s op de eerste schooldag. Een heel geslaagd initiatief, zo kregen we van veel ouders te horen.” len