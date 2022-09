65 jaar getrouwd: Mia en Jef in Oudsbergen

Oudsbergen

Jef Neyens (91) en Mia Paredis (87) uit Meeuwen stapten 65 jaar geleden in het huwelijksbootje. Het briljanten paar heeft drie zonen, vier kleinzonen, één kleindochter, drie achterkleindochters en één achterkleinzoon, die voor een viergeslacht zorgde. Jef heeft in de mijn gewerkt en samen runden ze ook jaren een plantage voor aardbeienteelt. Om een briljanten jubileum te halen, is doorzetting nodig en af en toe wat water bij de wijn. “Maar de wijn moet wel goed geserveerd blijven en op de juiste temperatuur zijn”, klinkt het.