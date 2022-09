Wagen verliest plots wiel op E19, maar stuurvaardige chauffeur weet erger te voorkomen

Op de E19 tussen Sint-Job en Brecht verloor een wagen donderdag plots een wiel. De wielbouten waren allemaal afgebroken, wellicht omdat ze niet vast genoeg, te vast, of gewoon versleten waren. Het incident liep gelukkig goed af.

Gelukkig kon de bestuurder zijn wagen onder controle houden, en reed die meteen naar de pechstrook. Zo werd een drama vermeden, zonder die stuurmanskunst was het achterliggend verkeer wellicht op een tollende wagen ingereden.

De chauffeur die het incident filmde via de dashcam, keek meteen of hij hulp kon bieden, en had zelf op het eerste gezicht weinig tot geen schade.