Mia Waeben (86) en Jan Meermans (90) stapten 65 jaar geleden in het huwelijksbootje. Het briljanten paar heeft vier kinderen, zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Jan was vooral actief in de bouw, Mia was huisvrouw en verzorgde het gezin. De gezegende leeftijd die ze beiden bereikt hebben, is vooral te danken aan bezig blijven. Zo wandelen, sporten en fietsen ze graag.