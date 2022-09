Maasmechelen

Tom Gendera (84) en Tiny Jeegers (81) stapten 60 jaar geleden in het huwelijksbootje. Tom werkte jaren als boekhouder en was actief in het verenigingsleven in Maasmechelen. Tiny is bazin over haar eigen naaiatelier, waar ze nu nog steeds actief is. Het diamanten paar heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. Ze genieten nu samen van uitstappen, lezen en tijd doorbrengen met de familie.