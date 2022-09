Hackers sturen alle taxi’s in Moskou naar zelfde locatie: gigantische verkeersopstopping

Hackers hebben het systeem van Yandex (het Russische equivalent van Uber) overgenomen, en alle taxi’s in Moskou naar dezelfde locatie gestuurd. Dat zorgde voor een gigantische verkeersopstopping in de Russische hoofdstad. Op sociale media is een eindeloze rij taxi’s te zien op Kutuzov Prospekt, één van de belangrijkste doorgangswegen van de stad.