Tractoren en vrachtwagens zorgen voor enorme file richting Hasselt aan Kempische brug

Vrijdagochtend ontstond een enorme file aan de werken voor de verhoging van de brug over het Albertkanaal op de Kempische Steenweg in Hasselt. De autorij groeide al snel aan tot voorbij het Pukkelpopterrein aan de kerk in Kiewit. De reden was erg zichtbaar: zware tractoren die in volle ochtendspits grond kwamen bijbrengen op de brugwerf en andere vrachtwagens die asfalt aanvoerden aan de kant ‘Hasselt’.