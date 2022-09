US OPEN. Rafael Nadal verwondt zichzelf aan de neus, maar stoot door: “Sloeg mezelf ook al eens met een golfclub”

De 36-jarige Spanjaard Rafael Nadal heeft het in de tweede ronde van de US Open in vier sets gehaald van de Italiaan Fabio Fognini (ATP 60). Dat ging niet zonder slag of stoot, letterlijk en figuurlijk: Nadal startte slecht en toen hij zich herpakte verwondde hij zichzelf met zijn racket. De partij duur Na 2 uur en 42 minuten.

De zege kwam er na een moeizame eerste set voor Nadal, en ook aan het begin van de tweede set domineerde de Italiaan nog het spel. “Over een van mijn slechtste starts van een wedstrijd ooit” was Nadal helemaal niet tevreden, klonk het achteraf.

Zodra Nadal de partij in handen kreeg, verwondde Nadal zich. Met zijn racket raakte hij zichzelf vol in het gezicht, waarop hij een bloedende wonde op de neus had. Na verzorging kon hij dus wel verder spelen. “In het begin was ik was duizelig en het deed ook wat pijn. Met de golfclub was me dit ook al eens overkomen, maar nog niet met mijn racket”, zei Nadal na de match.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de derde ronde moet ‘s werelds nummer drie Nadal het opnemen tegen de Fransman Richard Gasquet (ATP 91). (belga)