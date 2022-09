Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft verder afnemen

De coronacijfers blijven de goede kant uitgaan. Er liggen nu minder dan 800 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van 23 tot 29 augustus werden dagelijks 1.470 nieuwe besmettingen geregistreerd met het coronavirus. Dat is een daling met een kwart op weekbasis. De positiviteitsgraad, het aandeel positieve tests, daalt naar 21,7 procent. Het reproductiegetal bedraagt 0,88. Als die Rt-waarde lager is dan 1 neemt de epidemie in kracht af.

Van 26 augustus tot 1 september waren er dan weer dagelijks nog gemiddeld 59 ziekenhuisopnames, een daling met 17 procent in vergelijking met de week ervoor. Er liggen nu in totaal 776 coronapatiënten in het ziekenhuis (-19 procent), 58 krijgen intensieve verzorging (-15 procent).

In dezelfde periode overleden er gemiddeld 5,3 personen per dag die besmet waren met het coronavirus (-37 procent).