Zuhal Demir: “Vlaanderen bespaarde tussen 2014 en 2020 meeste energie van alle gewesten”

Vlaanderen is er als enige gewest in geslaagd zijn doelstelling op het vlak van energiebesparing tegen 2020 te halen. Vlaanderen moest volgens de Europese energie-efficiëntierichtlijn 47,75 MWh aan energie besparen en bleek op het einde van de rit die doelstelling met 9 procent te hebben overschreden. Dat meldt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

Europa legt de lidstaten een verplichting op om te besparen op het eindgebruik van energie. Voor het Vlaams Gewest resulteerde deze Europese verplichting in een energiebesparingsdoelstelling van 47,75 miljoen MWh tegen eind 2020. Bij de eindrapportering van de lidstaten bij de Europese Commissie blijkt dat Vlaanderen tussen 2014 en 2020 een energiebesparing van 52,2 miljoen MWh realiseerde. Dat stelt zowat overeen met het energiegebruik van alle Vlaamse huishoudens in 2020.

De grootste bijdrage kwam van de industrie. De vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten tussen de Vlaamse overheid en de energie-intensieve ondernemingen waarbij de ondernemingen zich engageren extra inspanningen te leveren op het vlak van energie-efficiëntie, zijn goed voor bijna twee derde van de besparingen in Vlaanderen. Die overeenkomsten werden intussen aangescherpt. Ruim een kwart van het resultaat kwam voort uit steun voor investeringen in isolatiemaatregelen, zoals dakisolatie en plaatsing van hoogrendementsbeglazing en kleinschalige hernieuwbare energiemaatregelen in gebouwen, zoals warmtepompen.

Minister Demir merkt op dat Wallonië en Brussel met respectievelijk 10 procent en 25 procent onder hun doelstellingen bleven. Door het Vlaamse resultaat wordt de doelstelling voor heel België net gehaald, luidt het. “Vlaanderen laat zich niet aanpraten dat het niet ambitieus zou zijn als het gaat over energie. Deze cijfers tonen aan dat we vooral resultaten willen boeken. We werken dan ook hard verder om te versnellen waar mogelijk in de uitrol van hernieuwbare energie en de afbouw van onze gasafhankelijkheid”, aldus Demir.