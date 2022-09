Nog nooit zoveel bewust alleenstaande moeders in Vlaanderen

In het UZ Gent deden vorig jaar 172 vrouwen een aanvraag om bam te worden. “Tegenover de 90 aanvragen in 2017 gaat het om een verdubbeling en tegenover 2019 om een vijfde meer”, zegt Dominic Stoop, hoofd van het fertiliteitscentrum van het UZ Gent. In de eerste helft van dit jaar zijn er al bijna 100 aanvragen in Gent. “Dat zijn er al meer dan dezelfde periode vorig jaar”, aldus Stoop.

Ook de fertiliteitscentra van het ZNA Middelheim en het UZ Leuven zien dezelfde tendens. In het ZNA Middelheim kregen ze in de eerste helft van dit jaar al 24 aanvragen, al bijna evenveel als de in totaal 26 van vorig jaar en dubbel zoveel als voor de pandemie. “Vrouwen laten hun verlangen naar een kind duidelijk minder afhangen van de wens van een al dan niet aanwezige partner”, zegt medisch diensthoofd Ingrid Inion.

In het UZ Brussel zijn er al een paar jaar op rij gemiddeld zo’n 650 tot 800 bamaanvragen. In 2020 ging het om 634 aanvragen, vorig jaar steeg dat naar 782. Maar slechts een derde tot de helft start ook met het traject. Vorig jaar liepen er 463 bamtrajecten.