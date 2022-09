US OPEN. Belgische “vriendenmatch” in tweede ronde dubbelspel: Elise Mertens en Kirsten Flipkens tegenover elkaar

Elise Mertens en Kirsten Flipkens, die goed bevriend zijn met elkaar, staan op de US Open in de tweede ronde van het dubbelspel tegenover elkaar nadat ze beiden makkelijk de eerste ronde overleefden. Voor de zussen Williams zat hun mogelijk laatste dubbeltornooi er meteen op. In het enkelspel verloor Alison Van Uytvanck van de Française Clara Burel, waardoor we in de derde ronde geen Belgische vrouwen meer hebben.

Aan de zijde van de Russin Veronika Kudermetova, waarmee ze het eerste reekshoofd vormt, haalde Elise Mertens het in de eerste ronde met 6-1 en 6-2 van de Russin Anna Kalinskaya en de Kroatische Donna Vekic.

In de tweede ronde spelen Mertens en Kudermetova tegen Kirsten Flipkens en de Spaanse Sara Sorribes Tormo. Flipkens en Sorribes Tormo ondervonden woensdag weinig tegenstand van de Japanners Eri Hozumi en Makoto Ninomiya: 6-2 en 6-1.

Zussen Williams meteen onderuit

© EPA-EFE

Serena en Venus Williams hebben hun eersterondepartij in het dubbelspel verloren van het Tsjechische duo Lucie Hradecka en Linda Noskova. De zussen verloren met 7-6 (7/5) 6-4 in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld.

Voor de 23-voudig grandslamkampioene Serena Williams is het waarschijnlijk haar laatste toernooi. De wedstrijd tegen de Tsjechen was daardoor mogelijk ook het laatste vrouwendubbelspel van de zussen Williams.

Met Van Uytvanck sneuvelt laatste Belgische

© ISOPIX

Alison Van Uytvanck (WTA 43) heeft zich in het enkelspel niet geplaatst voor de derde ronde. De 28-jarige Vlaams-Brabantse, na de US Open de nieuwe Belgische nummer 1, verloor van de 21-jarige Française Clara Burel (WTA 131) in 3 sets met 6-4, 4-6 en 6-4.

Van Uytvanck speelde één keer eerder tegen Burel, ook op een grandslamtoernooi. Vorig jaar versloeg ze de Française met 4-6, 6-3 en 6-4 in de eerste ronde van de Australian Open.

Van Uytvanck kegelde in de eerste ronde van de US Open met Venus Williams (WTA 1504) de toernooiwinnares van 2000 en 2001 uit het toernooi. Bij haar vorige acht deelnames aan de US Open strandde ze telkens in de openingsronde, met uitzondering van 2019. Toen was de tweede ronde het eindstation.

Elise Mertens en Greet Minnen strandden op deze US Open in de eerste ronde, Maryna Zanevska ging er net als Van Uytvanck uit in de tweede ronde.