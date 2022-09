Amnesty International hekelt “langdurige repressie” door Indiase regering in Jammu en Kasjmir

De Indiase regering heeft de onderdrukking van rechten in Jammu en Kasjmir drastisch opgevoerd sinds de statusverandering van de regio drie jaar geleden. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International vrijdag.

In 2019 splitste India de staat Jammu en Kasjmir in twee afzonderlijke regio’s om meer controle over het gebied te verwerven. De regio bestaat nu uit de twee unieterritoria ‘Ladakh’ en ‘Jammu en Kasjmir’ en het gebied wordt direct vanuit Delhi bestuurd door twee luitenant-gouverneurs.

Sindsdien wordt het maatschappelijk middenveld volgens Amnesty onderdrukt. Het gaat in het bijzonder om journalisten, advocaten en mensenrechtenverdedigers. Zij krijgen te maken met meedogenloze ondervragingen, willekeurige reisverboden, draaideurdetenties en een repressief mediabeleid, terwijl hen de toegang tot beroep of gerechtigheid in rechtbanken en mensenrechtenorganen wordt ontzegd, hekelt de mensenrechtenorganisatie.

“Sinds drie jaar worden het maatschappelijk middenveld en de media in Jammu en Kasjmir onderworpen aan een wreed optreden door de Indiase regering, die vastbesloten is om afwijkende meningen te onderdrukken met draconische wetten en onwettige praktijken”, zegt Aakar Patel, de voorzitter van Amnesty International India.

Daarnaast krijgt de bevolking van Jammu en Kasjmir, in het bijzonder de Hindoe-minderheid, te maken met een toegenomen aantal onwettige moorden door gewapende groepen. Uit een analyse van de officiële gegevens van de Indiase regering blijkt dat het aantal onwettige executies van burgers door gewapende groepen in de afgelopen drie jaar met 20 procent is toegenomen.

Amnesty International roept de internationale gemeenschap op om de Indiase regering verantwoordelijk te houden voor haar ernstige mensenrechtenschendingen in Jammu en Kasjmir en onmiddellijk en onafhankelijk onderzoek in de regio te bevorderen.

Het betwiste Jammu en Kasjmir tussen India en Pakistan is al jarenlang een gebied van conflict en geweld. Tienduizenden mensen zijn er sinds de jaren 80 gestorven in separatistische conflicten.