Oppositie in Angola tekent beroep aan tegen verkiezingsresultaten

“Het beroep om de definitieve resultaten aan te vechten is vandaag ingediend” bij de nationale verkiezingscommissie, aldus de nationaal secretaris van oppositiepartij Unita (de Nationale Unie voor de Totale Onafhankelijkheid van Angola). Volgens de procedures moet eerst beroep ingediend worden bij die commissie vooraleer een rechter zich kan uitspreken. Vorige week betwistte de oppositie ook al de voorlopige resultaten.

De Volksbeweging voor de Bevrijding van Angola (MPLA) is al aan de macht sinds Angola in 1975 onafhankelijk werd van Portugal. Volgens maandag gepubliceerde resultaten kreeg MPLA 51,17 procent van de stemmen en Unita 43,95 procent.

De oppositiepartij van Adalberto Costa Junior werd naar eigen zeggen niet op de hoogte gebracht van de beslissing van de verkiezingscommissie om de definitieve resultaten te ratificeren. Bovendien kreeg ze geen pv van de telling van de stemmen.

Vier van de zestien leden van de commissie bekrachtigden bovendien de definitieve resultaten niet, omdat ze twijfels hadden over het verloop van de verkiezingen.

Regeringspartij MPLA heeft controle over de organisatie van de verkiezingen en de publieke media. De oppositie en een deel van de publieke opinie zijn dan ook ongerust over het risico op fraude tijdens de verkiezingen van afgelopen woensdag. Ook buitenlandse waarnemers drukten hun ongerustheid uit, met name over de verkiezingslijsten.

Er zijn geen presidentsverkiezingen in Angola: de lijsttrekker van de partij met de meeste stemmen wordt benoemd tot president.

De oppositie ging in 2017 ook in beroep tegen de verkiezingsresultaten, toen MPLA eveneens bovenaan eindigde en Joao Lourenço werd benoemd tot opvolger van José Eduardo dos Santos. Het verkiezingsresultaat werd toen bevestigd.