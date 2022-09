“Ze zei dat ze hem levenloos in zijn bedje had aangetroffen”: ouders van baby Omélie beleven grootste nachtmerrie

De kleine Omélie werd dinsdagnamiddag levenloos teruggevonden in een crèchebed in Eernegem, deelgemeente van het West-Vlaamse Ichtegem. — © rr

Of ze in allerijl naar de crèche van hun kindjes konden komen. Het telefoontje dat Alexandra Bouckhuyt (23) en James Vandenberghe (29) dinsdagmiddag in het West-Vlaamse Eernegem kregen, was dat ene wat je als ouders nooit wilt krijgen. Omélie, hun jongste zoontje (acht maanden), lag levenloos in een bed waar iets mee schortte. “Niemand heeft dit gewild. Maar we willen wel antwoorden.”