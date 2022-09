Japanse minister van digitalisering “verklaart de oorlog” aan de floppydisk en de fax

Taro Kono, de Japanse minister van Digitalisering, verklaart de oorlog aan de ‘diskette’. Dat meldt hij zelf op Twitter. Kennelijk zijn er nog heel wat officiële procedures in Japan waarbij je aanvragen moet aanleveren op een ‘schijf’. Dat mag een CD, DVD, Mini-Disc of zelfs een diskette zijn. Het is niet de eerste keer dat de minister uithaalt naar de veelal archaïsche technologie en bijbehorende bureaucratie in zijn land.

Het Land van de Rijzende Zon is in de hoofden en harten van Westerlingen (en de rest van de wereld) een technologisch zeer geavanceerd land. Dat cliché klopt zeker inzake gadgets, games en andere populaire cultuur, maar oh wee wie er woont en - pakweg - een aanvraag wilt indienen bij de gemeente om een nieuwe zaak te starten. Want wat blijkt? Voor zo’n 1.900 ‘officiële procedures’ moet je bij de aanvraag ‘data’ aanleveren of bewaren op ‘fysieke media’. Dat blijkt uit een onderzoek van het kabinet van de minister.

Het betreft geen sympathieke maatregel om ook oudere, minder digitaal geletterde, inwoners te faciliteren, maar wel om een archaïsche verplichting die om paradoxale redenen is blijven bestaan. De minister wil die procedures aanpassen opdat burgers en bedrijven met hun officiële documenten en aanvragen de 21ste eeuw mogen betreden: via het internet, in de cloud. En niet met een fragiele plastic schijf waar niet eens een MP3-bestand of een moderne smartphone-foto op past. “Waar koop je die zelfs nog?”, klonk het tijdens een persconferentie.

Het is niet de eerste keer dat de minister van Digitalisering hard uithaalt naar archaïsche technologie die raar, maar waar nog veel gebruikt wordt in Japan. Heel wat officiële instanties communiceren per fax. Tijdens de pandemie bleek dat ambtenaren tijdens lockdowns naar kantoor moesten komen omdat officiële documenten ‘ondertekend’ moesten worden met zogenaamde hanko-stempels.