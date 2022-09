Felice Mazzu ziet “een gebrek aan vertrouwen” bij Anderlecht, Hein Vanhaezebrouck looft Gentse verdedigers

Al negen matchen had Anderlecht niet meer gewonnen van AA Gent, en daar kon nog een tiende bij. Weer speelde de VAR een hoofdrol in een wedstrijd van de Buffalo’s, maar net als afgelopen zondag hoefde daar niet over geklaagd te worden. Na een haakfout van Amuzu op Hong sommeerde Lothar D’Hondt ref Erik Lambrechts naar het schermpje. De strafschop werd feilloos omgezet door Hugo Cuypers, zijn vierde goal al van het seizoen. Meer doelpunten vielen er niet en dat moet vooral Anderlecht zorgen baren.

“Slechts één bal tussen de palen, ja, we moeten onszelf bevrijden”, zei Felice Mazzu. De coach van Anderlecht had het over “te veel ruimte tussen aanval en de rest” en te weinig “volk in de zestien”, maar ook over “een gebrek aan vertrouwen” in zijn jonge groep. “We moeten weer naar voren durven te spelen”, stelde Mazzu vast. Alsof de twee recente nederlagen al voor twijfel in de hoofden hebben gezorgd.

Vanhaezebrouck: “Torunarigha man van de match”

Hoe Fabio Silva grotendeels in de zak zat van de Gentse defensie, was symptomatisch voor de rest van zijn ploeg, ook al is het tegelijkertijd een pluim die de Buffalo’s op hun hoofdtooi mogen steken. “Als mijn verdedigers op niveau zijn, dan krijg je voor het eerst de nul”, zei Hein Vanhaezebrouck. “We hebben er jammer genoeg een paar weken op moeten wachten, en dat kostte ons punten. Okumu en Ngadeu deden het prima, maar Torunarigha was voor mij de man van de match. Verdedigend was hij ongelooflijk sterk en hij bracht ook aanvallend iets bij. Ik ben ook blij dat Vadis 90 minuten speelde. Het spel is nog niet waar we willen zijn, maar ik ben tevreden met het resultaat. Zo veel verschil was er niet. Het had ook op een gelijkspel kunnen eindigen.”

AA Gent haakt met 11 op 18 zijn wagonnetje vast net onder de top vier en boekt zo zijn beste start sinds 2018. Anderlecht daarentegen blijft achter met slechts 9 punten uit zes wedstrijden. Te weinig voor de ambities die er met Felice Mazzu zijn, maar veel meer lijkt er voorlopig niet in te zitten. De vraag is of de komst van prestigetransfer Jan Vertonghen dat kan oplossen. Tenslotte was de defensie niet eens slecht. Want, zei Mazzu eerlijk: “Jan gaat ons met zijn persoonlijkheid veel bijbrengen, maar vandaag lag het probleem in het aanvallende gedeelte...”