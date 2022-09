Zeno Debast kijkt bij Anderlecht uit naar komst van Vertonghen: “Jan zal jongeren progressie doen maken”

De meest regelmatige verdediger van het moment bij Anderlecht is de 18-jarige Zeno Debast, maar dat betekent niet dat hij niets meer kan opsteken van nieuwkomer Jan Vertonghen, die net niet dubbel zo oud is.

“Jan is een aanwinst, vooral om zijn ervaring door te geven aan de jongeren in onze ploeg. Hij zal ons progressie doen maken en alleen al om vragen aan te stellen is hij een meerwaarde. Ik kan niet wachten om met het samen te werken.” Toen Vertonghen doorbrak als prof was Debast… twee jaar. “Hij heeft een ongelofelijke carrière achter de rug en ik kijk al héél lang naar hem op. Ik denk dat ik op alle vlakken kan bijleren van hem.”

Fabio Silva na vier matchen zonder goal “Toch neem ik mijn verantwoordelijkheid”

Fabio Silva begon als een komeet bij Anderlecht, maar viel wat stil: de Portugese spits zit aan vier wedstrijden zonder doelpunt, nadat hij vijf keer had gescoord in zijn eerste zes duels. Ook tegen Gent had de huurling van Wolverhampton het niet onder de markt tegen de beren achterin. “Toch vind ik dat ik een goeie match speelde. Ik vecht voor de ploeg, probeer ruimtes te maken en ik kom in de bal om mijn verantwoordelijkheid te nemen”, aldus Silva. “Maar we verliezen, dus het was niet genoeg.”

Paars-wit verloor nu – Con­ference League inbegrepen – drie wedstrijden op rij. “Dat mag niet voor een ploeg als Anderlecht. Nochtans zie ik veel kwaliteit op training, en daar moeten we meer mee doen. Ik voel dat we de capaciteiten hebben om dit seizoen mee te doen voor een prijs. Maar we moeten ook niet dramatiseren: het is niet omdat we verliezen dat we de slechtste ploeg ter wereld zijn.” (mah, bvv)