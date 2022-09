Drukke laatste dag bij Barcelona en PSG: een overzicht van de belangrijkste verschuivingen op deadline day

Barcelona pikte rechtsback Hector Bellerin op, die uit de eigen jeugd komt en zijn contract bij Arsenal in onderling overleg verbrak. Zelf beëindigde Barcelona in onderling het contract van miscast Martin Braithwaite. Rechtervleugelverdediger Sergiño Dest zou verhuurd worden aan AC Milan met aankoopoptie. Bij het ter perse gaan hing ook een ruildeal met Chelsea voor Pierre-Emerick Aubameyang in de lucht. De Gabonese spits werd in Catalonië ­geblokkeerd door Robert Lewandowski. Barça zou in ruil Marcos Alonso plus 14 miljoen euro vangen.

Ook in Parijs was er veel bedrijvigheid. PSG heeft zich ontdaan van vier spelers. Abdou Diallo wordt door RB Leipzig gehuurd met aankoopoptie, Layvin Kurzawa koos voor Fulham, Idrissa ­Gueye keerde terug naar Everton en Julian Draxler wordt verhuurd aan Benfica. Zelf haalde PSG de 25-jarige Spaanse spelverdeler Carlos Soler bij Valencia.

Voormalig Braziliaans international Willian (34) ondertekende een contract voor één seizoen bij promovendus Fulham. Willian verliet vorig jaar Arsenal en trok na negen jaar in de Premier League weer naar zijn jeugdclub Corinthians in Brazilië, maar kon naar eigen zeggen de bedreigingen aan het adres van zijn familie niet meer tolereren.

Manchester United heeft zijn transferhuiswerk afgerond met de komst van doelman Martin Dubravka. Hij komt op huurbasis met aankoopoptie over van Newcastle United.

Liverpool huurt de Braziliaanse spelverdeler Arthur van Juventus, zonder aankoopoptie. De Reds waren nog op zoek naar een middenvelder.(vdm)