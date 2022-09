Den Dreef is uitverkocht voor duel tussen Red Flames en Noorwegen

Het Den Dreef Stadion in Leuven is vrijdag (20u30) uitverkocht voor de WK-kwalificatiematch van de Red Flames tegen Noorwegen. 8832 supporters zullen het duel bijwonen, een record. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) donderdag gemeld.

Woensdag sneuvelde het vorige supportersrecord uit 2018 al met bijna 8000 verkochte tickets. Toen waren er in Leuven 7200 fans aanwezig bij de confrontatie met Portugal.

Met nog twee speeldagen te gaan in kwalificatiegroep F staan de Noorse vrouwen aan de leiding. Ze hebben drie punten voorsprong op België, tweede in de stand met negentien punten na acht wedstrijden. Polen is derde met zeventien punten. Enkel de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummers twee maken nog via barrages kans op een WK-ticket voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Om over Noorwegen te springen moeten de Belgen vrijdag met vijf doelpunten verschil winnen, na de 4-0 nederlaag tegen de Noren in oktober.