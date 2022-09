Russische soldaat die twee burgers in de rug schoot geïdentificeerd, Oekraïne bereidt proces voor

Het waren huiveringwekkende beelden, gemaakt met bewakingscamera’s. Twee ongewapende burgers wandelden in het begin van de oorlog in Oekraïne weg van Russische soldaten die hen net hadden aangesproken in een buitenwijk van Kiev. Plots werden ze in de rug geschoten. Geen van de twee overleefde het. Ze werden twaalf keer geraakt.

De feiten dateren van 16 maart. Een van de slachtoffers was Leonid Oleksiyovych Plyats, een 68-jarige grootvader.

Yulia, de dochter van Plyats, kon het niet aan om de beelden te zien, maar ze bewaart de video wel om hem ooit aan haar kinderen te tonen, zodat ze nooit vergeten hoe wreed de Russen waren. “Mijn vader was een 68-jarige, vreedzame, ongewapende burger”, zei ze na het uitlekken van de beelden.

Het was een laffe daad. Vijf Russische soldaten braken in in het autobedrijf van een van de slachtoffers. De eigenaar - zijn familie wilde nooit met hun naam in de media staan - stapte met opgeheven handen op hen af. De soldaten fouilleerden hem, zo lijkt het op de videobeelden. Bewaker Plyats kwam er ook bij en na een kort gesprek vertrokken de twee mannen. Maar dan verschenen er plots uit het niets minstens twee Russische militairen die de garagehouder en zijn bewaker in de rug schoten.

Veel bloed verloren

De garagehouder was op slag dood. Plyats was nog in leven. Hij krabbelde overeind en strompelde terug naar zijn wachtpost. Een groepje vrijwillige burgerstrijders probeerde hem nog te redden, maar hij had te veel bloed verloren en stierf.

De schutter is nu, op basis van de beelden, geïdentificeerd als Nikolay Sergejevitsj Sokovikov. Hij diende bij een speciale tankdivisie. “Tank Special Forces RUS”, stond er op het voertuig waarmee ze de autohandel plunderden. De andere militair die bij hem was, kon niet geïdentificeerd worden.

Voor Yulia zal het een opluchting zijn als de “laffe moordenaar” wordt veroordeeld. Wanneer het proces start, staat nog niet vast.