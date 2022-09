AA Gent wint op het veld van zwak Anderlecht en wipt naar vijfde plek: jongens verliezen van mannen (aflevering 21)

Al negen matchen had Anderlecht niet meer gewonnen van AA Gent, en daar kon nog een tiende bij. Weer speelde de VAR een hoofdrol in een wedstrijd van de Buffalo’s, maar net als afgelopen zondag hoefde daar niet over geklaagd te worden. Na een haakfout van Amuzu op Hong sommeerde Lothar D’Hondt ref Erik Lambrechts naar het schermpje. De strafschop werd feilloos omgezet door Cuypers en zou het enige doelpunt zijn in een verder gesloten topper.

AA Gent haakt met 11 op 18 zijn wagonnetje vast net onder de top vier en boekt zo zijn beste start sinds 2018. Anderlecht daarentegen blijft achter met slechts 9 punten uit zes wedstrijden. Te weinig voor de ambities sinds de komst van Felice Mazzu, maar veel meer zat er eigenlijk niet in. Jongens tegen mannen, dat was toch weer eens de conclusie na een topper waarin Anderlecht het vooral fysiek moest afleggen. Kunnen lastminute-nieuwkomers Vertonghen of Diawara kan oplossen?

Niet dat Anderlecht zo plat was als op Union. Maar enkele tegenvallers van zondag waren wel uit de ploeg verdwenen: Esposito, Raman maar ook Arnstad. In hun plaats kwamen Refaelov, Fabio Silva en Stroeykens. Bij AA Gent kreeg Cuypers, tot nu toe altijd op het veld, verrassend rust, waardoor Hjulsager en Hong in steun van Depoitre speelden.

Hoewel de Zuid-Koreaan soms wat onstuimig is in zijn spel, toonde hij zich de gevaarlijkste in het openingskwartier. Mazzu werd gek toen Hong zomaar door de as kon rennen, maar was vast blij dat hij de vrijstaande Depoitre niet bediende en voor eigen succes ging. Het werd een eitje voor Van Crombrugge. Op een omschakeling na een corner kreeg Hong weer een schietkans. Dit keer blokte Kana af.

Doelhout brengt redding

Anderlecht had moeite om zijn wil op te leggen. De bal was voor AA Gent, de duels ook. Als Amuzu zijn turbo een keer aansloeg, steeg de hoop van het thuispubliek, maar die bleek ijdeler dan Kim Kardashian. Het leek van Refaelov te moeten komen die een natuurlijke chemie heeft met Fabio Silva. Een keer vonden ze elkaar bijna maar al te vaak zat de Portugees in de tang van de Gentse defensie. Stroeykens op zijn beurt hield de bal wel een keer goed bij, maar Murillo mikte zijn afleggertje voorlangs. Het grootste gevaar voor de thuisploeg kwam niet toevallig van een spelhervatting. Refaelov vond Delcroix in de eerste zone, maar zijn deviatie belandde op de buitenkant van de paal.

Het doelhout redde Anderlecht echter ook, op een fabelachtig knap uitgevoerde volley van Kums. Onderkant lat, de stuit voor de lijn. In de rebound scoorde Depoitre, ook al via de onderkant van de lat, maar de VAR floot scheidsrechter Lambrechts terecht terug: assistgever Hjulsager stond bij de lel van Kums net buitenspel. Voeg daar nog een schot van Odjidja aan toe dat nipt naast scheerde en dat was het zowat in een gesloten eerste helft waarin de agressievere Buffalo’s eigenlijk scherper oogden.

Dure misser Refaelov

Anderlecht leek even scherper uit de kleedkamer te komen. Door sneller van flank te wisselen ontkwamen ze iets meer aan de Gentse pressing maar échte kansen kwamen daar niet van. Het was Van Crombrugge die weer eens zijn ploeg moest redden, op een poging van Hjulsager. Op het uur wisselde Vanhaezebrouck zijn twee speerpunten, Hjulsager én Depoitre, ook al woog die laatste wel op de defensie van paars-wit. In hun plaats kwamen Cuypers en de jonge Salah.

Het doelpunt moest aan de overkant vallen, toen Ngadeu helemaal de mist inging op een interceptie. Refaelov kon alleen op Roef af, maar zijn stifter ging ver voorlangs. Een voor zijn doen vreemde misser, en een hele pijnlijke. Twee minuten later kreeg AA Gent de strafschop.

Mazzu gooide ook Esposito en Raman nog in de strijd, maar ondanks een voorlijn van vier spitsen was van een zwaar slotoffensief nauwelijks sprake. Alleen Fabio Silva kon even dreigen, maar de Gentse defensie hield eigenlijk zonder al te veel moeite de nul, voor het eerst dit seizoen.