Kinderdagverblijf plots gesloten op bevel van burgemeester en Agentschap Opgroeien: “Veiligheid kinderen in het gedrang”

Kinderdagverblijf Uk & Puk in het Antwerpse Schilde is sinds maandag gesloten op bevel van de burgemeester en het Agentschap Opgroeien. “Het gaat om een schorsing in afwachting van verder onderzoek. Er zijn ernstige aanwijzingen dat de veiligheid van de kinderen in gevaar zou kunnen zijn”, aldus woordvoerder Nele Somers van de toezichthoudende overheid, die verder onderzoek voert.