Belgian Lions openen het EK basketbal in Georgië met een stunt in het hol van de leeuw

De Belgian Lions begonnen hun EK in het Georgische Tbilisi met een fenomenale stunt. Tegen het gastland en voor 10.000 fans wonnen ze na één verlenging met 79-76 van Georgië. Jonathan Tabu dropte de bom van de winst. “Ik nam mijn verantwoordelijk. Dit is echter een collectieve en verdiende zege,” zei Jonathan Tabu. De weg naar de 1/8ste finale ligt meteen open. Zaterdag wacht voor de Belgian Lions Montenegro.

De Belgian Lions begonnen hun vijfde opeenvolgende EK bijzonder nerveus. Wel stevig in defense, maar de eerste zeven shots leverden geen punt op. Gelukkig was Georgië ook niet alert en reageerden de Lions na de studieronde (0-4) onmiddellijk naar een 9-9 tussenstand via Lecomte. Tabu losteLecomte uitstekend af, dropte meteen een bom en België sloot het eerste kwart af met een 16-11 bonusje. Gillet kwam ook “hot” van de bank en leverde meteen twee bommen af en leidde, met ook een driepunter van Mwema, de Belgian Lions na 18-15 naar een maximale 27-15. De triple-towers, Shermadini (2m17), Bitadze (NBA, 2m13) en Mamukelashvili (NBA, 2m11) domineerden in de eerste helft niet de rebound maar loodsten Georgië in een fysieke slag wel naar een 33-25 tussenstand. Het tweede schuifje ging via een secure Lecomte echter wel naar de Belgen die de rust introkken met een 38-32 bonus.

Bondscoach Dario Gjergja zijn Lions ook scherp aan de start van de tweede helft. Vanwijn met een bom en Obasohan stuwden de Belgian Lions met een 5-0 tussenspurt naar een 43-32 bonus. De Belgen bleven domineren, Mwema dropte twee bommen op een rij en wonnen na 51-43 ook het derde schuifje met 20-19. Dat maakte dat het slotkwart met een 58-51 tussenstand het slotkwart begonnen.

In dat slotkwart opende Obasohan meteen met een tweepunter en een bonusvrijworp: 61-51. In een helse sfeer verloren de Belgian Lions echter het momentum. De Amerikaanse Georgiër McFadden was de bezieler van de comeback en na een 0-10 tussenspurt flikkerde er een 62-61 tussenstand op het scorebord. De Lions waren van slag en Georgië liepen verder weg naar 62-67. Mwema stelde orde op zaken scoorde vijf punten op rij en zorgde voor de aansluiting: 67-67. Met nog één minuut op de klok dunkte Ismael Bako België opnieuw op voorsprong: 70-69. Beide ploegen misten vrijworpen en bij 70-70 was een verlenging een feit.

Overtime

In overtime kwamen de Belgian Lions na een driepunter bij 73-72 weer aan de leiding. Beide teams misten open shots en bij 74-74 op één minuut van het einde pakte bondscoach Dario Gjergja een time-out. Ismael Bako lukte de 76-74, maar op 11 seconden van het einde kregen de Georgiërs nog een cadeau van de refs na een lichte Belgische fout. Mamukelashivili benutte de twee vrijworpen (76-76). Jonathan Tabu dropte op drie seconden van het einde een bom 79-76. Meteen goed voor een stuntzege.

“Ik ben fier op mijn selectie om in deze omstandigheden het hoofd koel te houden. Belangrijk ook dat we het EK openen met winst. Eventjes genieten en zaterdag proberen te bevestigen tegen Macedonië,” zei bondscoach Dario Gjergja.

België-Georgië (na verlenging) 79-76

Kwarts: 16-11, 22-21, 20-19, 12-19, 9-6

België: (26 op 66 shots, waarvan 12 op 32 driepunters, 15 op 24 vrijworpen en 27 fouten) LECOMTE 8- 2, OBASOHAN 2-7, VANWIJN 3-3, DE ZEEUW 5-3, BAKO 6-5, Mwema 3-11, Tabu 5-9, Gillet 6-0, Tumba 0-0, Libert 0-0