Belgian Lion Quentin Serron tekent na Maxime De Zeeuw ook voor Limburg United

Na Belgian Lion Maxime De Zeeuw kiest ook collega Lion Quentin Serron voor Limburg United. De 32-jarige Brusselaar verliet in 2016 Oostende en was zes jaar in het buitenland actief. Deze ochtend verliet hij wel de selectie van de Belgian Lions in het Georgische Tbilisi. Hij haalde de definitieve twaalf niet en komt dus op het EK niet in actie.

Limburg United trekt komend seizoen serieus de Belgische kaart. Met blijvers als Yannick Desiron, Jonas Delalieux, Anthony Lambot en Leander Dedroog zijn er vier stevige Belgen die trouw aan boord bleven. Ook verschillende jonge Belgische talenten (o.a. Lesuisse, Dammen, Vanderhoydonck) zijn bij de club uit Hasselt aan actief. Na Maxime De Zeeuw (35) trokken de Limburgers met Quentin Serron (32) een tweede ervaren Brusselaar aan. Na een buitenlands avontuur van maar liefst zes seizoenen keert de de Belgische internationaal Quentin Serron dus terug naar de Belgische competitie. Serron werd in 2016 nog uitgeroepen tot Belgisch Speler van het Jaar en wist in zijn eerste periode in België en bij Oostende maar liefst vijf titels en viermaal de Beker van België op zijn naam te schrijven. Serron die in het buitenland actief was bij onder meer BCM Gravelines (Frankrijk), Strasbourg IG (Frankrijk) en Bilbao Basket (Spanje) speelde het afgelopen seizoen bij het Franse Boulazac, waar hij goed was voor een gemiddelde van 8,5 Punten. Limburg United opent de nieuwe BNXT League op vrijdag 30 september met een thuiswedstrijd in de Alverberg in Hasselt en versus Bergen.