VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 13 (Ronda-Montilla): Pakken Tim Merlier en Mads Pedersen revanche in de laatste vlakke rit in Andalusië?

Vandaag zijn de sprinters opnieuw aan zet. Dé voorwaarde is dat hun ploegen onderweg het nodige werk doen zodat we de vierde massaspurt van deze Vuelta krijgen. Op papier lijkt de finish iets meer geknipt voor Pedersen dan voor Tim Merlier, maar de Belgische kampioen ligt erop gebrand om in deze Vuelta te scoren. Leider Remco Evenepoel en de andere klassementsrenners zullen vandaag al koersen met het loodzware klimweekend in Andalusië in het achterhoofd.

Kort:

Start: 13.15 uur

Aankomst: vanaf 17.20 uur

Afstand: 168,4 km

Het parcours:

Met 1791 hoogtemeter is deze etappe wat zwaarder dan de woensdagrit naar Cabo de Gata, maar opnieuw is er geen heuvel die meetelt voor de blauwe trui. Ook dat zegt voldoende. Het is een typische rit in Andalusië, zo geplukt uit de Ruta del Sol. We beginnen in de provincie Málaga om te eindigen in die van Córdoba. We krijgen dus de hele rit door glooiende wegen en zelfs de laatste zes kilometer wat oplopende stukken. Het roadbook is, naar jaarlijkse gewoonte, niet erg duidelijk.

Onze sterren:

Het is simpel: werken Trek-Segafredo, Arkéa-Samsic, BikeExchange-Jayco, Alpecin-Deceuninck, Bora-hansgrohe (en waarom niet Cofidis met Coquard?) samen, dan zal het voor de eventuele vluchtersgroep moeilijk zijn om een massaspurt te ontlopen. Maar het kan net zo goed zijn dat een puncher in de laatste kilometer alsnog zijn ding doet. Dit was misschien spek voor de bek geweest van de woensdag gecrashte wereldkampioen Julian Alaphilippe. Andere sterke beren die we niet in het lijstje zetten, zijn Fred Wright, Patrick Bevin of de Spanjaarden Luis León Sánchez en Jesús Herrada.

*** Mads Pedersen

** Bryan Coquard, Danny van Poppel

* Tim Merlier, Daryl Impey, Kaden Groves

Dit zijn de sleutelmomenten:

In het begin van de etappe gaat het de eerste acht à tien kilometer bergop. Het eerste gedeelte van de rit is bochtiger en heuvelachtiger dan het tweede gedeelte.

In principe is dat het terrein om een vlucht gestalte te doen krijgen, maar dan krijgen we een afdaling en gaat het licht op en af naar Montilla, waar dicht tegen de stad aan nog een lus wordt getrokken. In Andalusië is dit de laatste ‘vlakke’ etappe.

Dit moet u nog weten:

* Het is voor de eerste keer dat Ronda de startplaats is van een etappe in de Ronde van Spanje. Het is een stad die John Degenkolb welbekend is. Aan het begin van zijn carrière boekte hij er in 2014 zijn tweede van de vier ritzeges die hij uiteindelijk zou behalen.

* Montilla is ook al een nagelnieuwe aankomststad in de Vuelta. Ooit was er een doortocht van de nationale ronde en vond er een tussensprint plaats.

* Het is een wijnstadje. Aan het einde van de rit slingert het parcours zich ook langs de wijngaarden. Het wijngebied heet Montilla-Moriles.

* De kans bestaat dat de renners nog eens in de regen finishen, al geven de voorspellingen op de middag in Montilla nog dertig graden aan. Buienradar.nl heeft het over kans op onweer. De organisatie zelf stuurde woensdagavond een weerbericht uit waarin effectief dertig graden worden voorspeld bij de finish, maar geen regen.