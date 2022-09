Pro League-baas Lorin Parys kondigt overleg aan met supporters na kritiek over kalender: “Ons voetbal is van ons allemaal”

Pro League-CEO Lorin Parys heeft donderdag een open brief geschreven aan de supporters naar aanleiding van de aanhoudende kritiek over de speelmomenten. Naast uitleg over de keuzes dit seizoen, kondigde Parys een vergadering met de nationale supportersfederatie Belgian Supporters aan.

“Ons voetbal is van ons allemaal, supporters, spelers, clubs en partners. We delen dezelfde passie en hetzelfde vuur voor ons favoriete spelletje”, aldus Parys. “We begrijpen dat de speelmomenten van onze competities voor vragen en bezorgdheden zorgen, en soms zelfs voor onvrede. Het is immers niet eenvoudig om op korte termijn bussen voor bezoekende supporters in te leggen of persoonlijke kalenders aan te passen.”

Parys haalt aan dat het een bijzonder seizoen is: “Het WK moet deze keer middenin het seizoen worden ingepland. Onze Europese groepswedstrijden moeten allemaal begin november al afgewerkt worden en het is in het algemeen belang van het Belgisch voetbal dat we onze Europees spelende clubs beschermen. De nieuwe U23-ploegen spelen soms in hetzelfde stadion als hun moederclub. En de kalendermanager moet rekening houden met de verzuchtingen van lokale politiezones. Die leggen bijvoorbeeld op dat sommige wedstrijden bij zonlicht moeten afgewerkt worden of niet op zondagavond mogen plaatsvinden.”

© BELGA

Samen met Belgian Supporters gaat de CEO op zoek naar oplossingen.

“De Pro League nam de voorbije dagen contact op met Belgian Supporters en plande een vergadering in met een delegatie van de nationale supportersfederatie. We gaan samenzitten, luisteren en op zoek naar oplossingen zodat we bij de volgende kalenderopmaak, daar waar het kan, de stem van de supporter kunnen meenemen.”