Goedgemutste Armand Duplantis klaar voor mooie sprong op Memorial Van Damme: “De vorm is er nog, en de motivatie ook”

Armand ‘Mondo’ Duplantis wordt vrijdag een van de grote sterren tijdens de Memorial Van Damme in Brussel. De Zweedse wereldrecordhouder wil zijn meetingrecord van 6m05 aanscherpen. “De vorm is er nog, en de motivatie ook”, zei hij donderdag op een persconferentie.

Meetingdirecteur Kim Gevaert opende de persbabbel met Duplantis door al grappend te zeggen dat de organisatie de polsstoklat drie keer gecontroleerd heeft. Vorig jaar waren er technische problemen en moest de wedstrijd een tijdje worden stilgelegd. “Dat was ik helemaal vergeten”, zei Duplantis daarover. “Maar het is goed om weten, want als ik me goed voel, wil ik zo hoog mogelijk gaan.”

Duplantis komt graag naar Brussel. “Het is een van mijn favoriete, zo niet mijn favoriete meeting”, vertelde hij. “Het is een mooi stadion en ik heb er al heel hoog gesprongen, dus dat geeft altijd zin om terug te keren. De sfeer in de bocht, waar ook de drummers zijn, is elektrisch.”

“Een nieuw wereldrecord spring je niet elke dag”

Een verbetering van zijn eigen wereldrecord, dat op 6m21 staat, wil Duplantis niet beloven. “Dat spring je niet elke dag”, benadrukt hij. “Daarvoor moet er veel meezitten. Je moet de juiste vorm hebben, maar er is altijd het weer dat je niet kan controleren. De wind speelt een grote rol bij polsstokspringen. Dat onderschatten veel mensen. Ik voel me wel nog goed en heb na het WK al een paar mooie sprongen neergezet. De vorm is er nog, en de motivatie ook. Ik hoop beter te doen dan mijn meetingrecord. Het voelt alsof mijn job er nog niet op zit voor dit jaar”, besloot de Zweed.

Op de 200 meter is de amper achttienjarige Erriyon Knighton vrijdag de grootste naam. Hij wordt door velen de nieuwe Usain Bolt genoemd. “Ik wist dat die opmerking ook hier zou terugkomen”, zei de Amerikaan donderdag laconiek. “Ik kan daar ondertussen mee om. Het is een eer om met hem vergeleken te worden.” Het Koning Boudewijnstadion staat bekend om zijn snelle bocht. “Daar heb ik al veel over gehoord. En zijn hele snelle tijden gelopen en dat probeer ik ook te doen”, besloot Knighton.