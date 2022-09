Premier Alexander De Croo (Open VLD) kijkt vooral naar Europa om oplossingen te vinden voor de energiecrisis. Zo pleit hij al maandenlang voor een Europese maximum op de gasprijzen. De Europese lidstaten willen nu onderzoeken of het mogelijk is zo een prijsplafond in het leven te roepen. Wanneer kunnen we dat verwachten, en zijn er ook gevaren?