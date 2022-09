Manchester United rondt huiswerk af met komst Martin Dubravka

Manchester United heeft donderdag zijn transferhuiswerk afgerond met de komst van doelman Martin Dubravka. Hij komt voor een seizoen op huurbasis over van Newcastle United. De Red Devils bedongen ook een aankoopoptie.

De 33-jarige Dubravka, Slovaaks international, speelde meer dan 125 duels in de Premier League in de afgelopen vijf seizoenen en brengt dus een schat aan ervaring mee naar Old Trafford.

“Aansluiten bij Man Utd is een speciaal moment in mijn carrière. Ik kan niet wachten om van start te gaan en de groep te helpen om zijn ambities te verwezenlijken”, aldus een opgetogen Dubravka.