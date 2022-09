Fans Harry Potter vieren fictief begin van school in Hogwarts

Honderden fans van de verhalen over de leerling-tovenaar Harry Potter hebben donderdag de start van het nieuwe schooljaar op het Hogwarts-goochelaarsinternaat in het station King’s Cross gevierd.

Uitgerust met mantels, sjaals en toverstokken verzamelden ze zich in de stationshal om getuige te zijn van het fictieve vertrek van de trein vanaf perron 9 3/4 dat ook alleen in de verbeelding bestaat. Ze werden vermaakt door acteurs van het West End-toneelstuk ‘Harry Potter and the Cursed Child’, die een “wand dance” (“toverstokdans”) uitvoerden.

King’s Cross is een populaire bestemming voor Potter-fans. In de verhalen reizen Harry en zijn vrienden vandaar per stoomtrein naar de magische wereld van Hogwarts. Maar je kunt alleen het juiste platform bereiken als je met je bagagewagen onbevreesd tegen een muur rent, wat een verborgen ingang blijkt te zijn als je erop slaat.

Op het echte King’s Cross-station dient een karretje dat blijkbaar al half in de muren is verdwenen als populair fotomotief.

