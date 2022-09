Kleuter gaat in Texas naar school met geladen wapen

Een kind van 4 jaar is in de Amerikaanse staat Texas naar school gegaan met een geladen vuurwapen, zo hebben de Texaanse autoriteiten bekendgemaakt. Enkele dagen eerder had zich in de staat Arizona een gelijkaardig incident voorgedaan.

Een politieagent buiten dienst meldde woensdagochtend dat “een leerling van 4 jaar in het bezit was van een geladen handwapen” in een basisschool van Corpus Christi, preciseerde de politie van deze stad in het zuiden van Texas.

Speurders gingen naar de woning van het kind en stelden vast dat de ouders de eigenaars waren van het wapen, zo voegden de ordediensten er in een mededeling aan toe. De 30-jarige vader werd opgepakt en volgens de politie van Corpus Christi aangeklaagd omdat het vuurwapen toegankelijk was voor een kind en wegens verwaarlozing of het in gevaar brengen van een minderjarige.

Maandag ging een leerling van 7 jaar in Arizona naar school met een wapen en munitie in zijn rugzak, zo meldde het bureau van de sheriff van Cochise. Nadat de vader van het kind de verdwijning van een ander pistool had gesignaleerd, werd een tweede wapen ontdekt dat in de administratieve lokalen van de school was verstopt.

“De ouders dachten naar eigen zeggen dat ze de wapens op een veilige plek hadden opgeborgen”, deelde het bureau van de sheriff mee. Het kind zou voor de jeugdrechter verschijnen.

In de Verenigde Staten circuleren bijna 400 miljoen wapens, meer dan er inwoners zijn.