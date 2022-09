Remco Evenepoel leert een wijze les na valpartij in de Vuelta: “Misschien moet ik vanaf nu toch handschoenen dragen”

Remco Evenepoel kwam in de twaalfde etappe van de Vuelta ten val, maar hield met glans stand op de slotklim. Hij blijft met relatief grote voorsprong leider in het algemene klassement.

Op ruim 40 kilometer van de streep gebeurde het: een schuiver van de rodetruidrager. Op het volgens Evenepoel zelf “super slipperige wegdek” schoof hij onderuit. Hij wilde naar eigen zeggen niet te hard remmen, om een scenario zoals in de Ronde van Lombardije te vermijden. Vervolgens bleef hij zeer kalm, wat hij ook na afloop van de geslaagde etappe was.

“Vroeger had ik echt beginnen flippen en die klik in mijn hoofd niet kunnen maken”, zei Evenepoel op de top van de Peñas Blancas. “Maar hoe meer energie je daaraan verspilt, hoe minder energie je dan hebt voor de slotklim. Ik voelde ook meteen dat het niks ernstigs was. Het ergste was eigenlijk mijn handen, die pikten wat van de brandwonden. Ik moet nog twee weken mijn stuur vasthouden, maar het is enkel wat vocht denk ik. Vanavond eruit halen en dan komt het in orde. Maar misschien moet ik vanaf nu handschoenen gaan dragen.”

© BELGA

Nieuwe generatie

Het is opvallend: minder renners dan vroeger dragen handschoenen terwijl ze onderweg zijn. Ook kleppers als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zien we bijna altijd met blote handen. Een ding van de huidige generatie, ook al zijn er uitzonderingen zoals Wout van Aert. Al geldt dat niet voor alle oudere renners dat ze er wél droegen. Zijn ploegbaas Patrick Lefevere reed ook altijd met de blote handen om het stuur...

De meesten vinden dat handschoenen al te snel beginnen plakken door het zweet en ze zorgen voor een warmer gevoel wanneer de temperaturen de hoogte in gaan. Daarnaast hebben renners die er geen dragen het gevoel dat ze beter kunnen sturen. Maar handschoenen zorgen voor bescherming, zoals bij valpartijen. Mocht Evenepoel er gedragen hebben, had hij geen brandwonden opgelopen. Bovendien hebben renners betere grip, zeker bij slechte weersomstandigheden, op hun stuur.

Een ‘moeilijke’ discussie dus, met voor- en nadelen. Afwachten of Remco Evenepoel vrijdag aan de start verschijnt mét handschoenen.